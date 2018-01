South Park: Der Stab der Wahrheit – Schon bald auch einzeln für PS4 und Xbox One erhältlich

Wie Entwickler und Publisher Ubisoft unlängst bekannt gab, wird das ulkige Rollenspiel South Park: Der Stab der Wahrheit auch als Standalone-Titel für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Starttermin nennt das französische Unternehmen den 13. Februar 2018.

Bisher war das Spiel rund um Cartman, Kenny & Co lediglich als Vorbestellerbonus von South Park: Die retikuläre Zerreißprobe für Current-Gen-Konsolen erhältlich. Auf der Xbox One war es zudem möglich den Titel via Abwärtskompatibilität abzuspielen. Mit einer eigenständigen Version für die besagten Konsolen will Ubisoft hier nun endlich Abhilfe schaffen.

South Park: Der Stab der Wahrheit erschien ursprünglich im Jahr 2014 für PC, Xbox 360 sowie Playstation 3.