SoulCalibur VI – Releasedatum geleakt?

Bislang wurde noch keinerlei Releasetermin für den Action-Prügler SoulCalibur VI kommuniziert. Dies könnte sich jedoch nun ändern. So ist im Internet unlängst ein Erscheinungsdatum aufgetaucht, das auf den offiziellen Release des Beat ‚em-up hindeuten könnte.

So listete Amazon Italien nebene dem Spiel ebenfalls schon ein konkretes Releasedatum für SoulCalibur VI. Laut der Amazon Niederlassung soll der Prügler bereits am 27. September 2018. Mittlerweile wurde das Releasedatum allerdings wieder entfernt. Ob es sich dabei also um einen unabsichtlichen Leak handelt ist leider nicht bekannt. Auch Publisher und Entwickler Bandai Namco äußerte sich noch nicht offiziell zum Release. So nannte man zuletzt lediglich 2018 als Erscheinungsjahr.

Wir halten euch bezüglich Neuigkeiten natürlich auf dem laufenden.