Sony – Details zur E3-Pressekonferenz bekannt

Nachdem sich bereits Publisher wie EA, Square Enix oder Microsoft zu ihren diesjährigen E3-Plänen geäußert haben, zieht nun auch Sony nach und nennt erste Details zum eigenen Messeauftritt. Demnach wird man natürlich auch in diesem Jahr eine Pressekonferenz abhalten, die am 11. Juni um 18:00 Uhr Ortszeit starten soll. Hierzulande können sich Fans des Elektronikgiganten auf eine lange Nacht einstellen, beginnt das Event hierzulande doch erst am 12. Juni um 3 Uhr.

Sonys E3-Showcase wird wie üblich live über Twitch, YouTube und Facebook übertragen. Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen dann unter anderem Kojimas Death Stranding, das Sequel The Last of Us Part 2 oder das hitverdächtige Marvel’s Spider-Man.