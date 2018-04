Sonic Mania Plus – Erweiterte Version erhält Termin

Mit Sonic Mania Plus erscheint schon in wenigen Wochen eine erweiterte Version des im August 2017 veröffentlichten Jump’n’Run-Hits. Die Plus-Edition beinhaltet zusätzlich zu Sonic Mania die beiden neuen Charaktere Mighty the Armadillo und Ray the Flying Squirrel. Darüber hinaus können sich Fans über einen „Encore-Modus“ mit Herausforderungen sowie einen Wettbewerbsmodus für vier Spieler freuen.

Besitzer von Sonic Mania dürfen sich alternativ ein Update für rund 5 Euro zulegen, welches die meisten Neuerungen im Rahmen eines DLC nachreicht.

Sonic Mania Plus soll am 17. Juli 2018 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.