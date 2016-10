So spielen sich Casino-Games von Mr.Green

Ihr habt sicherlich schon mal den Werbeslogan Mr.Green im Werbefernsehen gehört. Doch was steckt eigentlich hinter dem grünen Mann? Wir haben mal einen Mr.Green Test gemacht und uns die Sache genauer angeschaut. Seit 2008 gibt es die Mr.Green Casinos bereits und es von Anfang an das Ziel, dass die Spieler ein Gefühl bekommen sollen wie in einem echten Casino zu sein. Und der Weg scheint geglückt. Denn mittlerweile haben sie sich auf den deutschen und sogar europäischen Glücksspielmarkt etabliert und gehören zu einer bekannten Marke.

Spaß in der Mittagspause

Mr.Green bietet Casino-Games jeglicher Art an. Dabei habt ihr die Wahl zwischen Spielautomaten, Black Jack, Roulette oder Video Poker. Doch das ist noch längst nicht alles. Auch Bingo oder Rubbellose sind dabei und lassen euch das Casino-Feeling realistisch spüren. Natürlich solltet ihr auch hier genau auf euer Budget achten und nicht einfach sinnlos drauf los investieren. Natürlich könnt ihr die Spiele auch kostenlos spielen um zu sehen was euch erwartet. Sie laufen direkt im Browser. So könnt ihr euch auch mal in der Mittagspause schön die Zeit vertreiben. Aber Mr. Green versteht sich auch als vollwertige Spielbank und so könnt ihr dort auch richtig Geld gewinnen. Um alles unter Kontrolle zu behalten könnt ihr auch ein Wettlimit machen. So könnt ihr ganz bequem mal reinschauen und vielleicht am Ende auch was gewinnen.

Auch das Live-Casino von Mr.Green ist sehr interessant und umfangreich. Hier muss allerdings erst Geld eingezahlt werden, damit ihr dabei sein könnt. Im Vergleich zu den anderen Spielen kann hier nicht kostenlos ausprobiert werden. Dafür werdet ihr aber mit einer realistischen Spielumgebung und einer perfekten Unterhaltung belohnt. Video Poker ist besonders interessant für Kartenspieler und erinnert mit seiner Optik an die echten Casinos. Mr. Green hat sich dafür Elite-Entwickler ins Boot geholt und will das Gefühl einer Spielbank mehr als realistisch vermitteln.

Mr.Green ist mittlerweile auch so erfolgreich, dass es auch schon an der Börse gelistet ist. Es handelt sich hierbei also nicht um ein schnödes Hobbyprojekt.Die Mr Green & Co AB Aktie wird unter der ISIN SE0006963682 an der Börse OMA gehandelt. Mr Green & Co AB ist ein Unternehmen aus Schweden. Unternehmen aus der Peer Group von Mr Green & Co AB sind Betsson AB (B), Evolution Gaming Group AB, Net Entertainment NE AB (B) und Unibet Group PLC Shs Swedish Depository Recipts.

Bekannte Entwickler in einem Paket

Mr.Green unterzieht sich auch regelmäßig Tests und wir bei der Seite der seriösen Online-Casino (de.Online-Casinos.biz) ebenfalls geführt und befindet sich in der Top 7 der besten Casinos. Auch wird sich oft die Frage gestellt: Mit welcher Software arbeiten die Entwickler zusammen? Das ist einfach zu erklären. Sie haben dabei nicht nur eine Software sondern nutzen gleich mehrere. Neben Bally Technologies sind es noch Yggdrasil Gaming, Microgaming und Thunderkick. Das schöne dabei: Es entfällt der nervige mehrmalige Software-Download. Bei Mr.Green registriert ihr euch nur einmal und könnt in den Genuss von hunderten Spielen kommen. Dabei können sich die Spiele auch grafisch absolut sehen lassen und der nette Mr.Green steht euch als Glücksbringer überall zur Seite.

Um sich bei Mr.Green anzumelden müsst ihr über 18 Jahre alt sein. Die Registrierung ist völlig kostenlos. Nur wenn ihr um echtes Geld spielen wollt müsst ihr natürlich vorher eine Einzahlung vornehmen. Es gibt da keine Vorgaben oder Verpflichtungen. Das Registrieren geht in schnellen vier Schritten. Um den Besucher zu schützen werden ab und an auch Personendaten überprüft. Das ist bei einem Online-Casino völlig normal und auch richtig. Der Support ist rund um die Uhr erreichbar und steht bei Fragen jederzeit zur Verfügung. Mr.Green ist ein Flash-Casino – ihr müsst euch also keine Software herunterladen. Eine App für Smartphones gibt es allerdings derzeit noch nicht. Dafür gibt es aber eine HTML5 Unterstützung, so dass die Spiele auch auf mobilen Geräten oder sogar auf der Konsole gespielt werden können.