Snake Pass – Update bringt kostenlosen Arcade-Modus

Sumo Digital hat ein neues kostenloses Update für sein Rätselspiel Snake Pass veröffentlicht. Das Update bringt den neuen Spielmodus „Arcade“. Alle 15 Level des Titels sind in diesem neuen Modus spielbar. Es geht darum so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Dazu müssen wir Früchte fressen und äußerst schnell durch das Level schlängeln.

Um den Arcade-Modus starten zu können müssen wir das Level bereits im Story-Modus gemeistert haben. Das Update ist für den PC sowie die Konsolen XBox One, PS4 und Nintendo Switch verfügbar.

“We could not think of a better way of passing on our thanks to all of our fans, who have played Snake Pass over the last year”, said Seb Liese, creator of Snake Pass. “TheArcade Mode Pack, introduces a new way to play, as you compete with friends across global leaderboards to see who can be the world’s slickest slitherer!”