Snake Pass – Das ist die erste eigene IP von Sumo Digitals

Das unabhängige Entwicklungsstudio Sumo Digital, unter anderem kreatives Team hinter den AAA-Blockbustern Sonic & All-Stars Racing: Transformed, LittleBigPlanet 3 und dem sich in Entwicklung befindlichen Crackdown 3, hat bekanntgegeben, dass die großartige Audiolegende David Wise den Soundtrack für ihren bald erscheinenden Physik-Plattformer Snake Pass erschaffen wird.

Snake Pass soll noch in diesem Frühjahr auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen und ist ein Retro-Plattformer, in dem es darum geht, möglichst alles zu sammeln, was es gibt. Die Spieler schlängeln, quetschen und klettern durch immer schwerer werdende Welten voller spannender Hindernisse und gefährlicher, komplizierter Herausforderungen.

Trailer:

Das sagt der Entwickler:

„Snake Pass wurde durch die klassischen Rare Sammelplattformer der Ära des N64 inspiriert, deshalb war es so wichtig für uns, David für den Soundtrack mit an Bord zu kriegen, um unsere Vision zum Leben zu erwecken“, kommentiert Seb Liese, Erfinder von Snake Pass. „Seine sonnigen, tropischen Kompositionen passen perfekt zum Gameplay. Er ist wirklich ein Komponist mit rarem Talent…“ „In dem Moment, in dem ich das erste Mal das Spiel gespielt habe und die Welt sah, die Sumo erschaffen haben, war ich Feuer und Flamme. Ich begann sofort mit der Komposition von Melodien und arbeitete eng mit dem Team zusammen, um die Grundtonalität für den Soundtrack zu perfektionieren“, so David Wise. „Am Ende hatten wir etwas, das nicht nur eine Hommage an die Klassiker ist, die das Spiel inspiriert haben, sondern auch etwas Neues darstellt und die neuen Spielmechaniken unterstützt!“

Als ein mysteriöser Eindringling die Ruhe ihrer Heimat bedroht, liegt es an Noodle der Schlage und Doodle dem Kolibri, sich auf eine gefährliche Reise zu begeben und den Tag zu retten. Die Spieler steuern dieses dynamische Duo und müssen eins werden mit ihrem Schlangen-Ich, während sie sich durch 15 Level in vier immer schwereren Themenwelten schlängeln, quetschen und klettern.

Snake Pass ist eine einzigartige Hommage an das klassische Plattforming-Genre, ist intuitiv und spaßig zu lernen, wird aber immer schwieriger und testet so die Fähigkeiten der Spieler bis an die Grenzen.