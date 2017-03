Slime-San – Soundtrack wird auf Vinyl veröffentlicht

Headup Games, Fabraz und Black Screen Records freuen sich die Zusammenarbeit für den weltweiten Vertrieb des Soundtracks zum kommenden Action-Plattformer Slime-san bekannt geben zu können .

Der Soundtrack, der sowohl physisch auf Vinyl, als auch als digitaler Download und auf Streaming-Portalen erhältlich sein wird, enthält die folgenden Tracks und Interpreten:

1. Mighty Mama (Ear)Worm – Richard Gould

2. Mixtapeworm – Adhesive Wombat

3. Slumptown Shuffle – Mischa Perella

4. Slimy Success – FantomenK

5. Wormhole – Adhesive Wombat

6. Hit the Slime Note – Meganeko

7. Instrumental Intestine – Kommisar

8. Organ Donor – Mischa Perella

9. Akiha-Worma – Meganeko

10. Brain Beats – Tiasu

11. Old Worm and the Sea – Lumena-tan

12. Acid Trip – Mischa Perella

13. Heart Trebbles – Kubbi

14. Woodwinds – Adhesive Wombat

15. Birdie Breakdown – Carl Clark

16. Uvula’s Groovula – Inverse Phase

17. Red Shadow’s Revenge – Saad Akter Ali

18. Slime Crisis – Meganeko

19. Tequila and (S)lime – Michael Miller

Das sagt der Entwickler:

„Die Musik ergänzt die Pixel-Ästhetik des Spiels, aber jeder Track wurde zudem mit einem bestimmten Gameplay-Aspekt im Hinterkopf erstellt. Wir wollten einen Soundtrack kreieren, der allein den Preis des Spiels wert ist und ich glaube das haben wir erreicht.“ so Fabian Rastorfer von Fabraz.

Mit Black Screen Records, die bereits Soundtracks zu Spielen wie Dear Esther, Pony Island und Risk Of Rain veröffentlicht haben, wurde der ideale Partner gefunden, um den fantastischen Soundtrack zu Slime-san allen Audiophilen als wunderschöne Vinyl-Edition anbieten zu können.

Trailer mit Soundschnipseln der Künstler: