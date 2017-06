Skyrim für Switch – Als Link durch Himmelsrand

Zugegeben neu ist Skyrim aus dem Jahr 2011 jetzt nicht mehr, trotzdem ist es noch „in aller Munde“. Für die Switch-Fassung die dieses Jahr erscheint hat Bethesda sich etwas besonderes ausgedacht.

Wenn ein Spiel von einem großen Publisher auf einer Nintendo Konsole erscheint, dann muss auch immer etwas Nintendo drin sein. So will es zumindest ein ungeschriebenes Gesetz. Auch Bethesda folgt diesem, somit wird es in der Switch-Fassung von Skyrim möglich sein per amiibo Ausrüstung aus dem The Legend of Zelda-Universum freizuschalten. Vom Heldengewand, über Hyrule-Schild, bis hin zum Mastersword ist das wichtigste vertreten. ALLE Zelda-Amiibo sind mit dem Spiel kompatibel.

Neben der exklusiven Ausrüstung bietet die Switch auch teilweise Bewegungssteuerung. Es ist beispielsweise Möglich seinen Bogen zu spannen und ab zu feuern per Joy-Con-Bewegungssteuerung.