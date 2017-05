Skylar & Plux: Adventure on Clover Island – Hier ist der Launch-Trailer

Skylar & Plux: Adventure on Clover Island möchte die guten alten Zeiten (2001) der Action-Adventures wiederaufleben lassen. Heute erscheint der Titel von Right Nice Games auf PC (Steam), XBox One und PS4.

Zum Start wird das Spiel direkt mit 34% Rabatt angeboten. Diese Aktion läuft eine Woche lang. Normalerweise kostet Skylar & Plux: Adventure on Clover Island 14,99€.

Launch-Trailer: