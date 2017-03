Sizzling Hot, populärster deutscher Online-Slot

Das Thema Spielautomaten ist für alle Freunde von Glücksspielen ein sehr wichtiger Aspekt. In herkömmlichen Spielbanken ebenso wie in Casinos im Internet gehören Spielautomaten zu den beliebtesten Alternativen. Natürlich gibt es bei den zahlreichen Online-Slots viele Unterschiede. So gibt es zahlreiche Spiele, die schon nach einigen Wochen kaum noch genutzt werden, andere Slots hingegen entwickeln sich über lange Zeit zu wahren Klassikern. In dieser zweiten Kategorie ist der Slot Sizzling Hot auf jeden Fall einzuordnen. Dieses Spiel, das schon vor einigen Jahren von Novomatic präsentiert wurde, ist wie einige andere Spiele aus diesem Hause, etwa Blazing Star oder Book of Ra, sehr attraktiv. Wer Sizzling Hot online spielen möchte, findet daher viele Alternativen.

Einerseits sind dabei natürlich die Chancen auf Gewinne bedeutend, die Spieler durch ihre Einsätze bei Sizzling Hot erzielen können. Anders als bei Slots mit progressiven Jackpots kann man bei diesem Spiel jedoch nicht auf Millionengewinne hoffen, was hier aber kein besonderes Problem ist. Sizzling Hot bietet dafür laufend einige kleinere Gewinne, die relativ regelmäßig erzielt werden. Dadurch ist es möglich, das eigene Budget zu schonen und dadurch das Guthaben im Casino ständig etwas zu steigern. Auf diese Weise benötigt man kein besonders großes Budget, damit man auf längere Zeit spielen und selbst ohne Gewinn länger spielen kann als bei den meisten Slots mit einem progressiven Jackpot.

Welche Gewinne bei Sizzling Hot für Spieler tatsächlich möglich sind, kann man per Klick auf den Button „Paytable“ im Spiel selbst erfahren (dieser Button wird unter den Walzen links unten angezeigt). In der Auszahlungstabelle kann man die Höhe der Gewinne erfahren, die man erhält, wenn man in einer seiner Gewinnlinien mindestens drei gleiche Symbole findet, wenn die Walzen angehalten haben. Wie hoch die Gewinne ausfallen, ist natürlich davon abhängig, wie die Einsätze zuvor festgelegt wurden.

Auch bei diesem Slot sind natürlich die Gewinne besonders hoch, die man erzielt, wenn man auf den Walzen an fünf Stellen in einer Gewinnlinie die Zahl Sieben sieht. Maximal kann man auf diese Weise 10.000 Coins abräumen, das ist das 1000-Fache des höchsten Einsatzes von zehn Coins. Der Jackpot wird ausgeschüttet, sobald die fünf Siebenen in einer aktiven Gewinnlinie auftauchen. Insgesamt kann man mit seinem Einsatz fünf dieser Gewinnlinien aktivieren Wer die maximale Zahl der Gewinnlinien nutzt, erhöht seine Chancen auf einen Gewinn, dabei sollte man jedoch zugleich das Budget beachten, mit dem man im Casino aktiv ist. Kurz gesagt sollte man seine Einsätze so festlegen, dass man auch ohne Gewinne möglichst lange spielen kann.

Insgesamt ist Sizzling Hot ein Spielautomat mit einem sehr klassischen Design, der keine vielfältigen Bonusrunden oder ähnliche Dinge enthält, die etwa bei neueren Video-Slots oft für einen recht komplexen Ablauf sorgen. Vor allem für Anfänger ist es daher ein attraktives Spiel, da es selbst ohne umfangreiche Erfahrungen mit Spielautomaten im Internet möglich ist, viel Spaß zu haben. Auch das ist dafür verantwortlich, dass sich dieses Spiel zu einem so beliebten Slot entwickelt hat. Zudem kann man den Slot in vielen Online-Casinos finden, da er von einem der größten Hersteller von Software für Casinos im Internet entwickelt wurde.

Novoline Online Spiele kommen aus dem Hause Novomatic, einem der bekanntesten Anbieter der gesamten Glücksspielbranche. Bei diesem Unternehmen hat man sich schon seit den frühen 80er Jahren mit der Produktion von Spielautomaten befasst. Diese werden heute in vielen Ländern aufgestellt, zudem haben sich die Verantwortlichen nun auch auf Online-Slots spezialisiert. Ein wichtiger Grund dafür sind Spiele wie Sizzling Hot, die mit ihrer einfachen Struktur eine große Anziehungskraft auf Spieler ausüben.

Wer sich selbst davon überzeugen will, wie man sich mit diesem Slot unterhalten lassen kann, kann in vielen Online-Casinos und natürlich auch auf der Seite des Herstellers Greentube Spiele die kostenlose Version starten. Ein virtuelles Guthaben ist eine sehr gute Variante, um ganz normale Einsätze zu simulieren. Im Gegensatz zum Spiel mit echten Einsätzen sind so zwar keine echten Gewinne möglich. Dafür kann man sich jedoch davon überzeugen, dass der Slot wirklich für gute Unterhaltung steht, danach kann man dann sofort im Casino spielen und echte Gewinne erzielen.

Als Kunde sollte man dabei natürlich darauf achten, dass es in solch einem Casino legal spielen kann, der Betreiber sollte also über eine entsprechende Lizenz verfügen. Aus der Sicht von deutschen Spielern sollte ein Casino im besten Fall eine Lizenz haben, die in Deutschland oder wenigstens in einem anderen EU-Mitgliedsstaat ausgestellt wurde. Zum Glück gibt es mittlerweile eine große Auswahl, weil sich in den letzten Jahren immer mehr Anbieter von Glücksspielen im Internet etabliert haben. Die ersten Einsätze beim Slot Sizzling Hot sind dann direkt nach der Anmeldung und der ersten Überweisung auf das Konto im Casino möglich.