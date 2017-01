Sind hier Möchtegern-Piraten unterwegs ? Wir haben da was für euch

Ihr seid ein Möchtegern Pirat und eigentlich nennt man euch im Freundeskreis bereits liebevoll Guybrush Threepwood? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Flüchtet euch an den Strand (den ihr natürlich selbst erobert habt) und wickelt euch einfach in euer Monkey Island Badehandtuch ein (180 x 100cm). Dann träumt ihr weiter von lustigen Geisterpiraten, einen dreiköpfigen Affen oder irgendwelchen Voodoo-Klamauk und dabei säuselt der unverwechselbare Monkey Island Soundtrack auf eure Ohren. Wie das hört sich unrealistisch an? Nix da…bei uns könnt ihr in Zusammenarbeit mit www.getdigital.de dieses Badehandtuch wirklich gewinnen. Na gut, die Geisterpiraten und so müsst ihr euch schon selbst irgendwie ins Gehirn zaubern.

Doch so ganz einfach ist es diesmal nicht. Wir haben stundenlang in der Redaktion zusammen gesessen und überlegt wie wir euch herausfordern können. Dabei ist uns folgende Idee gekommen: Findet das Bernsteinzimmer und macht ein Foto davon. Das schickt ihr bitte an mach-mit-bei@games-mag.de. Der erste Einsender gewinnt. Na gut, ihr habt Recht: Das ist vielleicht doch zu einfach. Wir machen es anders.

Beantwortet uns einfach die folgende Frage richtig und sendet die Antwort mit dem Betreff „Monkey“ an mach-mit-bei@games-mag.de.

Wie hieß der legendäre Geisterpirat in Monkey Island?

Das Gewinnspiel läuft bis zum 05. Februar um 23:59 Uhr. Wir drücken euch fest die Daumen und kapern in der Zwischenzeit schon mal ein Piratenschiff. Ach übrigens: Bei den Februar Games with Gold Games gibt es Monkey Island: Special Edition 2 (01.02 – 15.02) kostenlos.