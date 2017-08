Sick City – Trailer zur gamescom 2017 veröffentlicht

ROCCAT Games Studio hat den gamescom-Trailer von Sick City veröffentlicht. Sick City ist das erste Spieleprojekt des Entwicklerstudios des weltweit erfolgreichen, deutschen Peripherieherstellers.

Mit Sick City will das neu gegründete ROCCAT Games Studio nicht nur actiongeladene, taktische Kämpfen liefern, sondern den Spieler viel stärker in die Entwicklung des Titels integrieren als dies bisher in der Branche üblich und möglich war. So werden bei Erreichen jedes Meilensteins detailliertes Userfeedback eingeholt und die Spieler in alle wesentlichen Designentscheidungen des Projekts eingebunden.

ROCCAT-Gründer und -CEO René Korte sagt:

„Wenn Sick City das Real-Time-Tactical-Combat-Game der Zukunft werden soll, dann müssen wir die Spieler von Anfang an in die Entwicklung miteinbeziehen – viel stärker als dies bisher je getan wurde.“

Trailer: