Sick City – Hardware-Hersteller Roccat stellt sein erstes Spiel auf der gamescom 2017 vor

Der Peripherie-Hersteller Roccat wird auf der diesjährigen gamescom vertreten sein. Das Hamburger Unternehmen präsentiert dort neben den neuesten Hardware-Entwicklungen für Gamer auch die erste eigene Spiele-Entwicklung. Sick City bricht mit Traditionen und Konventionen – das actiongeladene Echtzeit-Taktikspiel wird in enger Zusammenarbeit mit der Community entwickelt und befindet sich aktuell in der Closed Alpha.

Mit Sick City will das neu gegründete Roccat Games Studio nicht nur actiongeladene, taktische Kämpfen liefern, sondern den Spieler viel stärker in die Entwicklung des Titels integrieren als dies bisher in der Branche üblich und möglich war. So werden bei Erreichen jedes Meilensteins detailliertes Userfeedback eingeholt und die Spieler in alle wesentlichen Designentscheidungen des Projekts eingebunden.

ROCCAT-Gründer und -CEO René Korte sagt:

„Wenn Sick City das Real-Time-Tactical-Combat-Game der Zukunft werden soll, dann müssen wir die Spieler von Anfang an in die Entwicklung miteinbeziehen – viel stärker als dies bisher je getan wurde.“

Sick City erscheint für Windows PC und wird auf der gamescom 2017 erstmals für Presse und Öffentlichkeit anspielbar sein. Auf der offiziellen Homepage findet ihr weitere Details zum Titel.