Shenmue 3 – Auf 2019 verschoben

Das langerwartete Shenmue 3 wird nicht mehr wie geplant im zweiten Halbjahr 2018 erscheinen. Wie Publisher Deep Silver unlängst auf der offiziellen Webseite bekannt gab, wird das Adventure voraussichtlich 2019 veröffentlicht werden. Einen konkreteren Zeitraum nannte man indes nicht.

Grund für die Verschiebung sei die zusätzliche Zeit, die man für den Feinschliff und die Qualitätssicherung benötige. Demnach wolle man die hohen Standards erreichen, die das Spiel verdiene. Darüber hinaus will man so sicherstellen, dass Shenmue 3 „im bestmöglichen Zeitraum“ erscheint.

„To all of our backers, we are very sorry for the delay. After much discussion with our partners, Deep Silver, we have concluded that extending the release will allow us to deliver Shenmue III at its best. We promise to use this time to improve the quality of Shenmue III.

We cannot thank you enough for your enduring support.“