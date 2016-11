Shadow Warrior Classic Redux – Ab sofort nicht mehr auf dem Index

Frohe Kunde aus den USA: Devolver Digital gibt hiermit bekannt, dass das Federal Review Board for Media Harmful to Minors (so heißt es doch, oder?) die Indizierung von Shadow Warrior Classic und dem Remake Shadow Warrior Classic Redux aufgehoben hat – damit können beide Titel wieder offiziell in Deutschland vertrieben werden.

Shadow Warrior Classic und Shadow Warrior Classic Redux sind in Deutschland bei Steam und GOG erhältlich – Shadow Warrior Classic Redux gibt es über das Wochenende sogar mit einem Rabatt von haften 80% Prozent. Und Shadow Warrior Classic ist sogar umsonst erhältlich, ihr Freibiergesichter.

Launch-Trailer:

Shadow Warrior Classic Redux beinhaltet das optisch aufgewertete und verbesserte Shadow Warrior Classic, die Wanton Destruction– und Twin Dragon-Erweiterungen und die Originalversion des Spiels und dazu noch SteamPlay-Unterstützung für PC und Mac, Steam-Achievements und Steam Cloud-Support.