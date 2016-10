Shadow Warrior 2 – Starke Verkäufe, Behind the Schemes-Video

Das unabhängige polnische Entwicklerstudio Flying Wild Hog und der fast unabhängige Publisher Devolver Digital freuen sich über die sagenhafte Vervierfachung der Shadow Warrior 2-Verkäufe im Vergleich zum Reboot des Vorgängers aus dem Jahre 2013. Das von Spielern und Spielekritikern sehr gelobte Shadow Warrior 2 stellt damit auch den bislang größten Launch von Flying Wild Hog und Devolver Digital dar.

„Wir könnten nicht zufriedener damit sein, wie gut Shadow Warrior 2 angenommen wird,” sagt Michal Szustak, Studio Director bei Flying Wild Hog. „Wir sind ein kleines Studio mit nur knapp 75 Leuten und jeder von uns hat sein Herz und seine Seele in dieses Projekt fließen lassen – um Shadow Warrior 2 eine größere und andere Erfahrung werden zu lassen. Dass jetzt unsere Fans und Kritiker so viel Lob spenden, bedeutet wirklich alles für uns.”

Ein neues Video gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen von Flying Wild Hog und zwar in der Phase des Endspurts der Entwicklung. Das Video deckt eine Vielzahl an Themen ab, darunter die Entscheidungen beim Spieldesign, künstlerische Freiheiten, Hasen in der Motion Capture-Abteilung, den Boom der polnischen Spieleentwicklung, Dramen und natürlich die täglichen Trinkgelage.

Behind the Schemes:

Aktuell arbeitet Flying Wild Hog an den ersten kostenlosen Inhalten für die Community, die Shadow Warrior 2 zu einem so großen Erfolg hat werden lassen. Die Premiere ist dabei das ultimative Katana und ein Fanliebling gleichermaßen – Nobitsura Kage findet seinen Weg ins Spiel. In kommenden Updates gibt es neue Missionen, einen ultra-schweren Challenge-Modus, dazu noch mehr neue Waffen, Items und Koop-Ninja-Spielfiguren.