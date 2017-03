Shadow Warrior 2 – Kostenloses DLC „Bounty Hunt“ veröffentlicht

Flying Wild Hog und Devolver Digital haben mit Shadow Warrior 2: Bounty Hunt Part 1 den nächsten Teil der kostenlosen DLC-Missionpacks veröffentlicht – den Anfang machte man kürzlich mit dem Shadow Warrior 2: Way of the Wang-DLC.

The Shadow Warrior 2: Bounty Hunt Part 1 DLC verteilt seine geballte Ladung Action auf vierzehn wilde, neue Missionen, wirft zwei neue Waffen in die Runde und bietet dazu noch vier coole Extras für Lo Wang und seine Bande. Auch diesmal kämpft man allein oder mit bis zu vier Ninjas in Missionen wie Plague of the Bunny Lords, 50 Shades of Shade und Danger Zone on Mt. Akuma gegen fiese Dämonenhorden – hat aber mit Revenge, Shared Pain oder dem Medusa-Strahl und der EX-GF01-Minigun viele Möglichkeiten zum gekonnten Gegenschlag.

Trailer: