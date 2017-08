Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Daedalic hat einen frischen Gameplay-Trailer zum vom taktischen Strategiespiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun veröffentlicht. In etwas über drei Minuten seht ihr etliche frische Gameplay-Eindrücke, wir wünschen gute Unterhaltung.

Gameplay-Trailer: