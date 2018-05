Shadow of The Tomb Raider – Verschiedene Schwierigkeitsgrade für Kämpfe, Rätsel und Überleben

Shadow of The Tomb Raider wird anders als seine Vorgänger über separate Schwierigkeitsgrade für das Kämpfen, Rastellosen und das Überleben in der Wildnis verfügen. Demnach lassen sich die Schwierigkeitsgrade dieser drei wichtigen Spielelemente individuell an eurer Können anpassen.

„Um euch das Leben etwas zu erleichtern, finden sich in den Optionen gleich drei separate Einstellungen für die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Wenn ihr beispielsweise wie ein Meister-Ninja die Gegner im Dutzend in das digitale Nirvana befördert und auch mit Schrotflinte und Bogen umgehen könnt, aber an den Sprungeinlagen oder Umgebungspuzzles regelmäßig verzweifelt, dann könnt ihr jetzt einfach einen Spielbestandteil leichter einstellen.“

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.