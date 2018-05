Shadow of the Tomb Raider – So sieht es mit Auflösung und Framerate aus

Bereits vor einigen Tagen meldet sich Eidos Interactive bezüglich Shadow of the Tomb Raider zu Wort und machte einige fälschliche Angaben bezüglich der Auflösung sowie der Bildwiederholungsrabatte. Nun stellt Square Enix die nichtt korrekten Aussagen der Entwickler noch einmal klar.

Demnach wird Shadow of the Tomb Raider definitiv nicht gleichzeitig in 4K und 60fps laufen können. Auch im kommenden Action-Titel habt ihr auf der Xbox One die Wahl zwischen einem „Visual Mode“, bei dem UHD erreicht wird aber nur eine Framrate von 30 fps. Zudem könnt ihr auch einen Modus wählen indem die Framerate im Fokus steht. So erreicht ihr hier 60fps bei einer Auflösung von 1080p.