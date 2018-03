Shadow of the Tomb Raider – Releasedatum und erster Trailer veröffentlicht

Unsere Lieblingsarchäologin Lara Croft begibt sich erneut auf eine gefährliche Expedition. Im frisch enthüllten Shadow of the Tomb Raider geht ins Reich der Azteken.

Square Enix hat heute bekanntgegeben, dass Shadow of the Tomb Raider am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und den PC erscheinen wird. Weitere Informationen zu SHADOW OF THE TOMB RAIDER werden am 27. April 2018 veröffentlicht. Alles was wir bisher am Trailer erkennen durften war das Setting. Diesmal soll das ganze Spektakel sich wohl im Mittel- und Südamerikanischen Raum abspielen – um genauer zu sein bei den Azteken.

Es gibt auch noch etwas für euch: Fans aus Deutschland haben in Kooperation mit GameStop die Chance, an einem exklusiven Enthüllungs-Event teilzunehmen und dort nicht nur die Entwickler zu treffen, sondern auch das Spiel zu spielen. Das Gewinnspiel soll kommenden Montag mit einem Rätsel beginnen. Weitere Informationen zum Gewinnspiel findet ihr auf der offiziellen Tomb Raider-Website.