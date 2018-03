Shadow of the Tomb Raider – Lara Crofts nächstes Abenteuer erscheint im September

Shadow of the Tomb Raider soll offenbar bereits im September dieses Jahres veröffentlicht werden. Darauf lässt nun zumindest die offizielle Tomb-Raider-Webseite schließen. Publisher Square Enix hat dort nämlich einen Countdown zur Vorstellung zum nächsten Serienableger der Reihe gestartet, welcher bereits Morgen um 14 Uhr auslauft.

Findige Spieler haben dies zum Anlass genommen im Quellcode der Seite zu graben und dabei schon jetzt ein interessantes Detail entdeckt: Den offiziellen Release-Termin! Der nächste und damit auch letzte Teil von Laras Origin-Story erscheint demnach am 14. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Nachfolgend der Original Auszug aus dem Quelltext: „Shadow of The Tomb Raider is the climatic finale of Lara’s origin story. Available September 14th 2018″.