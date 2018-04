Shadow of the Tomb Raider – Diese Editionen könnt ihr euch zum Release sichern

Shadow of the Tomb Raider hat unlängst einen ersten aussagekräftigen Trailer seitens Publisher Square Enix und Entwickler Eidos Interactive spendiert bekommen. Passend dazu dürfen Fans sich nun auch erstmals über neue Informationen zu den diversen Versionen, die zum Release verfügbar sein werden, freuen.

Neben der Standard-Version kündigte der japanische Publisher somit ebenfalls eine Croft Edition sowie eine Ultimate Edition an. Die Croft Edition enthält neben einer Kopie des Spiels zudem den Season Pass. Außerdem dürfen Besitzer der Croft Edition zwei Tage früher Hand an Shadow of the Tomb Raider legen.

Die Ultimate Edition watet hingegen mit einigen Inhalten mehr auf. So stehen euch hier neben dem Content aus der Croft Edition ebenfalls einige physische Gegenstädte zur Verfügung. Unter anderem mit dabei ein Flaschenöffner, eine Lara Stataue oder eine Tom Raider Taschenlampe.