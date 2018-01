Shadow of the Colossus: Video zeigt die ersten 15 Minuten

Am 6. Februar 2018 erscheint das Remake von Shadow of the colossus, welches ursprünglich auf der Playstation 2 veröffentlicht wurde, für die Playstation 4.

Auf dem Kanal von Arekkz Gaming wurden heute die ersten 15 Minuten des Remakes veröffentlicht, und diese können sich durchaus sehen lassen.

Verantwortlich für das Remake ist das Studio Bluepoint Games.

Shadow of the colossus soll ein inhaltlich identisches Erlebnis wie das Original bieten, dafür aber technisch auf dem neuesten Stand sein. Im Gegensatz zur HD-Version für die PS3 wurde das Spiel für die PS4 komplett überarbeitet und ist somit ein vollwertiges Remake.

Hier nun das versprochene Gameplay: