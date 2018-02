Shadow of the Colossus – Remake stürmt die britischen Verkaufscharts

Das unlängst erschienene Remake zu Shadow of the Colossus kann bereits jetzt erste Verkaufserfolge in Großbritannien verzeichnen. Der Action-Titel aus dem Hause Team Ico stürmte nämlich die dortigen Vekaufscharts und platzierte sich prompt an der Spitze.

Damit ist die Neuauflage sogar nochmals erfolgreicher als das PS2-Original in seiner Veröffentlichungswoche. Im dirketen Vegleich wurden demnach ganze 73 Prozent mehr physische Exemplare verkauft als zu Playstation 2 Zeiten. Digitale Verkaufe über das PSN wurden hier nicht einmal mit einberechnet, sodass Shadow of The Colossus durchaus noch größere Erfolge zu verbuchen hat.

Die britischen Verkaufscharts der KW 06:

1. Shadow of the Colossus

2. EA Sports UFC 3

3. Monster Hunter: World

4. FIFA 18

5. Grand Theft Auto 5

6. Call of Duty: WW2

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Mario Odyssey

9. Assassin’s Creed Origins

10. The Evil Within 2