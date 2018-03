Shadow of the Colossus – Entwickler arbeiten am nächsten Remake

Mit dem Remake zu Shadow of the Colossus überzeugte Entwickler Bluepoint zuletzt zahlreiche Spieler auf Sonys aktueller Heimkonsole, der PlayStation 4. Nun meldete sich die Spieleschmiede erneut zu Wort und gab bekannt, dass man derzeit an einem weiteren Remake arbeite.

Bluepoint-President und Co-Gründer Marco Thrush führte dabei aus, dass Shadow of the Colossus eine großartige Grundlage geboten habe sich künstlerisch frei zu entfalten und man sich nun bereit dazu fühle sich auch größeren AAA-Titeln zu stellen. Und genau dies wird Bluepoint auch als nächstes tun. So habe man vor sich weiter zu steigern und besser zu werden. Thrush führt weiter aus, dass man diesbezüglich bereits an einem neuen Remake arbeite, dass definitiv größer sein wird als Shadow of the Colossus.

Vorerst verriet man jedoch noch nicht um welches Projekt es sich dabei handelt. Wir halten euch bezüglich Neuigkeiten auf dem Laufenden.