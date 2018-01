Shadow of the Colossus – Framerate und Auflösung des Remakes bekannt

In gut einer Woche ist es soweit und Shadow of the Colossus bekommt endlich ein Remake auf Sonys aktueller Heimkonsole, der PlayStation 4, spendiert. Nun äußerte sich Digital Foundry unlängst zu einigen technischen Details der Neuauflage.

Demnach dürfen sich Besitzer der betagteren PlayStation 4 über eine Auflösung von 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde freuen. Spieler mit einer mit einer PlayStation 4 Pro dürfen hingegen zwischen einem Cinematic Modus sowie einem Performance Modus wählen. So bietet der Cinematic Mode gut 1440p mit einer Framerate von ebenfalls 30 Bildern pro Sekunde während euch der Performance Mode mit 1080p zwar eine geringere Auflösung spendiert, dafür aber die Framerate auf 60 fps hochschraubt.

Shadow of the Colossus erscheint am 7. Februar 2018.