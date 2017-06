Shadow of the Colossus bekommt ein Remaster spendiert

Endlich wurden unsere Gebete erhört: Shadow of the Colossus bekommt 2018 ein Remaster. Damit wird ein Meilenstein in Sonys Geschichte wiederbelebt.

11 Jahre ist es jetzt her, dass Shadow of the Colossus für Sonys Playstation 2 erschienen ist. Nun, zwei Konsolengenerationen später, wird der alte Hit im neuen Glanz auf Sonys aktuellem Flaggschiff erscheinen und das irgendwann nächstes Jahr.