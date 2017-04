Serious Sam’s Bogus Detour – Der nächste Ableger wird Retro

Der unabhängige Entwickler Crackshell (Hammerwatch), die Serien-Schöpfer von Croteam (Serious Sam) und das Spiele-Label Devolver Digital haben gemeinsam Serious Sam’s Bogus Detour angekündigt, eine Art Retro-Version des legendären, ersten Teils der Shooter-Serie. Serious Sam’s Bogus Detour befindet sich für PC in Entwicklung und erscheint zum Anfang des Sommers hin.

Serious Sam’s Bogus Detour ist ein neues Action-Adventure aus der legendären Serious Sam-Saga der Hammerwatch-Entwickler bei Crackshell. Die Kämpfe führen uns durch sehenswerte mediterrane Schauplätze, gefährliche Biowaffen-Labore und sogar zu einer mit Technik vollgestopften Mondbasis. Dabei zerstört man entweder alles im Alleingang oder zieht mit mit bis drei Freunden in Online-Koop-Schlachten – maximales Chaos garantiert. Dazu gibt es Versus- und Survival-Varianten, Spieler können ihr eigenen Mods erstellen, eigene Spielmodi erschaffen und mit dem eingebauten Editor auf Wunsch auch alles auf den Kopf stellen. Serious Sam’s Bogus Detour ist das größte unter den kleinen Serious Sam-Spielen aller Zeiten.

Ankündigungstrailer:

Das sagt der Entwickler:

“Unser Jungs aus der R&D-Abteilung haben nach Wegen gesucht, die derzeit total angesagte Indie-Bewegung mit der bewährten Profit-Formel der Serious Sam-Spiele zu verbinden. Und es scheint fast so, also hätten sie mit Serious Sam’s Bogus Detour einen sauberen Touchdown erzielt,” erklärt Devolver Digital CFO Fork Parker.

Die Serious Sam-Serie begann als Prototyp einer Indie-Entwicklung – bei dem der Entwickler Croteam eigentlich nicht mehr eine Gruppe aus alten Kindheitsfreunden war, die in einer Garage gemeinsam an einer Tech-Demo arbeiteten. Die Spieleserie sollte sich später millionenfach verkaufen und fand sogar ihren Weg hin zu VR. Serious Sam’s Bogus Detour kehrt nun wieder zu den Indie-Wurzeln zurück und setzt fort, was mit Vlambeers Serious Sam: The Random Encounter und Mommys Best Games’ Serious Sam Double D begonnen wurde.