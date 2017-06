Serious Sam’s Bogus Detour bei uns im Test

Mit Serious Sam’s Bogus Detour kehrt Mr. Badass auf die Bühne zurück aber nicht so wie sonst. Dieses Mal ist es ein Twin-Stick-Shooter mit Pixeloptik geworden. Muss sich der kleine Sam vor den Ego-Shootern verstecken? Unser Test gibt Aufschluss darüber.

Gekommen um zu töten

Die Grundtugenden bleiben auch beim isometrischen Ableger gleich wie sonst auch bei dieser Serie. Heißt fette Wummen, kurze aber bissige Kommentare von Sam, massenhaft Gegner sowie Blutfontänen im Sekundentakt. Wärmt den Ballerfinger vor, fahrt die Reflexe hoch und zeitgleich schaltet ihr euer Oberstübchen ab. Primitivste Unterhaltung wartet auf euch aber auch sowas kann verdammt viel Spaß machen, vielleicht auch gerade deswegen?

Ihr könnt Serious Sam’s Bogus Detour entweder allein zocken oder im Online-Multiplayer. Geboten wird eine Story-Kampagne welche im Online-Koop mit bis zu vier Freunden zeitgleich gespielt werden kann. Einen klassischen Multiplayer-Modus gibt es ebenfalls. Dazu gesellt sich die Integration des Steam-Workshops. Das neue Abenteuer bringt nämlich einen Leveleditor mit, so sollte ständig für Nachschub aus der Community gesorgt sein. Den absolut großartigen Soundtrack wollen wir ebenfalls noch erwähnen, dieser erinnert an Doom aus MS-Dos-Zeiten – klasse!

Pump it up

In Serious Sam’s Bogus Detour können wir uns unseren eigenen Sam zusammenzimmern. Durch getötete Gegner erhalten wir Erfahrungspunkte und steigen im Level auf. Der Skilltree unterteilt sich in drei Abteilungen, die da wären: Kampf, Überleben und Waffenfertigkeiten. Die unterschiedlichen Skills kosten mal mehr, mal weniger Skillpunkte – je nach Stärke der Fähigkeit. Beispielsweise nehmen wir den Skill „Tötungsrausch“. Dort erhalten wir durch das umnieten von Gegnern bis zu 200% mehr Schaden, müssen dafür zu Beginn aber mit 50% weniger Schaden auskommen.

Wer es lieber passiv mag gönnt sich eine Lebensgeneration sowie diverse Boni auf Leben, Schild oder Bewegungsgeschwindigkeit. Je nachdem wie ihr es mögt könnt ihr euch euren Charakter also zusammenstellen.

Feinste Monster

Serious Sam’s Bogus Detour bedient sich natürlich bei den bekannten Gegnern des Franchises. Wer schon mit Sam gespielt hat wird sich sofort zu Hause fühlen. Und ja wir hassen die kopflosen Kamikazebomber noch immer aus dem tiefsten Herzen, meine Fresse sind die nervig. Wie gut das uns allerhand Meinungsverstärker zur Verfügung stehen. Angefangen von den lächerlichen Dual-Pistolen bis hin zur Schrottflinte, der Minigun und dem Raketenwerfer ist alles vorhanden. Auch das außergewöhnliche Zeug wie der Flammen- und Bombenwerfer ist mit dabei.

Neben dem ganzen Getier warten natürlich auch dicke Bossgegner auf uns. Diese verfügen über diverse Angriffsmuster, Ausweichen und Dauerfeuer heißt hier die Devise.

Serious Sam’s Bogus Detour findet ihr auf Steam für 14,99€