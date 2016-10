Serious Sam VR startet in den Early Access

Die legendären Entwickler von Croteam und der virtuelle Publisher Devolver Digital haben heute gemeinsam Serious Sam VR: The Last Hope via Steam Early Access veröffentlicht. Serious Sam-Fans und VR-Connoisseure können damit ab sofort und mit ausreichend Feuerkraft auf HTV Vive loslegen – die Unterstützung von Oculus Rift + Touch-Controls erfolgt zum Release der entsprechenden Hardware.

Wer jetzt schon den Abzug betätigt, der kann Serious Sam VR: The Last Hope mit einem Preisnachlass von satten 20% auf den eigentlichen Preis von 36,99€ erwerben.

Trailer:

Damit ist es Spielern erstmals möglich, besonders intensiv in die Welt von Serious Sam abzutauchen – spannende Reisen durch die Galaxis, Treffen mit interessanten Außerirdischen und eine dicke Ladung Kugeln für unfreundliche Gegner… in der gleichermaßen interessanten und virtuellen Welt bleiben keine Wünsche offen.

Ein bewusst einfach gehaltener Einstieg verschafft schnelle Ballerfreuden: Einfach eine der zahlreichen Missionen auswählen und sofort alles in Stücke schießen. Eine Vielzahl von Stages auf unterschiedlichen Planeten lockt mit mächtigen Bossen, die in der virtuellen Realität noch bedrohlicher, böser und hässlicher wirken – selbst aus der Sicht von Sam Stone, der über die Jahre schon so einige Monster vor die Flinten bekommen hat. Und je größer sie sind, desto schwerer kippen die Viecher um.

Serious Sam VR ist für eine sechsmonatige Early Access-Phase vorgesehen und nutzt die Plattform für einen intensiven Austausch mit der spielenden Community – die letztendlich selbst mitbestimmen kann, wann das Spiel für den finalen Release bereit ist. Derzeit planen die Entwickler neue Waffen, Feinde und auch neue Spielmechaniken und Schwierigkeitsgrade, die zusammen mit einem neuen Skilltree ins Spiel integriert werden.