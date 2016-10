Serious Sam VR – Ego-Shooter startet am 17. Oktober

Die virtuellen Kroaten bei Croteam und die pseudo-realen Publisher von Devolver Digital haben heute Serious Sam VR: The Last Hope für Steam Early Access angekündigt – der Release ist für den 17. Oktober geplant. Der First-Person-VR-Shooter kostet 39,99€ und unterstützt HTC Vive und wird nach Veröffentlichung der Oculus Touch-Controller diese ebenfalls unterstützen.

In Serious Sam VR: The Last Hope werden Spieler in den sogenannten Mental War geschickt. Die Verteidigungskräfte der Erde zerbröseln durch die Angriffe der Gegnerhorden immer mehr – und im Hintergrund zieht Bösewicht Mental in diesem Krieg die Strippen. Der Wille vieler Nationen ist durch die Zerstörung ihrer antiken Tempel bereits gebrochen. Und so muss es mal wieder der furchtlose EDF-General Sam “Serious” Stone richten – der Anführer der Widerstandskämpfer, die vom Kampfschiff Saratoga aus die Galaxie vor dem scheinbar sicheren Untergang retten wollen.

Gameplay-Trailer:

Dabei können Spieler erstmals komplett in das Serious Sam-Universum abtauchen und bereisen das Sonnensystem, treffen interessante Außerirdische und zerballern diese in kleinste Stücke – in der ganzen Rasanz und Dynamik, die diese Spielserie seit jeher auszeichnet. Nur eben diesmal in einer wunderschönen VR-Spielumgebung, die das Erlebnis noch weiter intensiviert.

Ein einfacher Spieleinstieg trägt zusätzlich zur Spielerfahrung bei – Mission aussuchen und dann direkt mit dicken Wummen alle Gegner in kleine Stücke zerballern. Serious Sam hat sich nie besser angefühlt. Neue Feinde und alte Favoriten sorgen dennoch für ein vertrautes Spielerlebnis und lassen sich mit bereits bekannten oder spektakulären Waffen-Neuentwicklungen bekämpfen.

Wer dabei fleißig Power-Ups einsammelt, der erschafft damit nach und nach den stärksten, virtuellen Sam überhaupt. Außerdem lässt sich die Ausrüstung des Saratoga-Kampfschiffes durch den Einsatz von virtueller Währung verbessern. Eine Währung, die zum Glück nichts mit den Währungen aus der echten Welt zu tun hat.