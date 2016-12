Serious Sam VR – Auch The First Encouter startet in den Early Access

Die lustigen Action-Freunde Croteam und die ziemlich virtuellen Publisher von Devolver Digital haben heute Details zu Serious Sam VR: The First Encounter bekanntgegeben. Das Spiel ist ab sofort als Eary Access-Titel bei Steam erhältlich und sollte bei aller Vorfreude und Aufregung nicht mit Serious Sam: The Last Hope verwechselt werden.

Während Last Hope eine vollständige Neuentwicklung ist, wird bei The First Encounter ein bestehendes Spiel um die VR-Komponente erweitert.

Trailer:

Mit dem neuen „Serious Warp“-System stellen die Entwickler eine VR-taugliche Steuerungsmöglichkeit zur Verfügung, dazu gibt es einen kompletten Online-Koop-Modus und VS-Matches für bis zu 16 Spieler.

Auf den Basispreis von 36,99€ bekommt man möglicherweise diverse Rabatte – wer bereits Serious Sam HD: The First Encounter besitzt, der erhält einen Nachlass von zehn Prozent. Das gilt auch für Besitzer von Serious Sam VR: The Last Hope, die satte 20% Bonus erhalten. Diese Preisnachlässe lassen sich sogar summieren.

Das sagt der Entwickler: