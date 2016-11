SEGA 3D Classics Collection für Nintendo 3DS ab sofort im Handel

Die von Gamern in Europa sehnlich erwartete SEGA 3D Classics Collection ist ab sofort im Handel erhältlich! Die SEGA 3D Classics Collection vereint eine Auswahl von neun faszinierenden SEGA Retro-Klassikern in einer Sammlung für Nintendo 3DS.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Old School Gamer und Nachwuchszocker!

Die Kombination aus klassischen Spielehits vergangener Zeiten und einer der aktuellsten Handheld-Plattformen lässt Spielerherzen jeden Alters höher schlagen! Insgesamt wurden neun Spiele für SEGA Mega Drive, GigaDrive und Master System für den Nintendo 3DS optimiert, mit stereoskopischem 3D überarbeitet und zusätzlich mit neuen Funktionen ausgestattet.

Die SEGA 3D Classics Collection beinhaltet bekannte Klassiker wie Sonic The Hedgehog, Thunder Blade, Galaxy Force II und Altered Beast. Zusätzlich enthalten sind die bisher in Europa unveröffentlichten Spiele Puyo Puyo, Maze Walker, Power Drift und Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa, die Erweiterung für das fantastische Fantasy Zone II. Die wunderschön gestaltete Verpackung von SEGA 3D Classics Collection stammt zudem von dem Pokémon Art Director Ken Sugimari.

SEGA 3D Classics Collection für Nintendo 3DS ist ab sofort in Europa im Handel erhältlich.

Mehr Informationen erhältlich unter www.sega.co.uk.