Square Enix kündigt hiermit an, dass SECRET OF MANA auf vielfachen Wunsch der Fans am 15. Februar 2018 auch in einer Disc-Version für PlayStation 4 erscheint und ab sofort vorbestellt werden kann. Wer das Spiel physisch kauft oder es digital vorbestellt, erhält besondere Outfits für die Charaktere: Das „Mogry-Kostüm“ für Randi, Prim und Popoi, den „Tigerbikini“ für Prim und das „Tigerkostüm“ für Randi und Popoi.

