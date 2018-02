Sea of Thieves – Xbox One S-Bundle vorgestellt

Bereits im kommenden Monat steht mit Sea of Thieves der nächste große Exklusiv-Titel für Microsofts Heimkonsole, die Xbox One, in den Startlöchern. Passend zum sich nähernden Release bietet der Redmonder Konzern ein Bundle mit dem Piraten-Abenteuer und der hauseigenen Konsole an. So erhaltet ihr zum Preis von 299,99 Euro neben einer Xbox One S mit 1 TB Speicherkapazität ebenfalls einen Downloadcode zu Sea of Thieves, eine Probemitgliedschaft für den Online-Service Xbox Live Gold für einen Monat sowie eine für den Xbox Game Pass. Das Bundle kann bereits jetzt bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden und soll dann pünktlich zum Release von Sea of Thieves am 20. März 2018 erhältlich sein.