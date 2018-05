Sea of Thieves – Update 1.0.6 bringt neue Beute

Entwickler Rare hat für Sea of Thieves ein neues Update veröffentlicht. Der Patch hievt das Piraten-Spiel auf Version 1.0.6 und bringt zahlreiche neue Items mit sich. Spieler können ab sofort die Admiral-, Bilge-Rat-, Sea-Dog- und Sovereign-Designs für Kleidung, Waffen und Schiffe in den verschiedensten Außenposten erwerben. Darüber hinaus hält das neue Scharfschützengewehr „Eye of Reach“ Einzug, welches ihr im Rahmen des einmonatigen Bestehens für nur ein Goldstück erhaltet.

Einige Balancing-Anpassungen und Bugfixes sind natürlich ebenfalls mit an Bord. Dazu zählt unter anderem, dass die Ferry of the Damned zukünftig schneller spawnt und die Skeleton Cannons weniger präzise zielen.