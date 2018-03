Sea of Thieves – So lustig ist der Day-One-Patch

Mit dem heutigen Tag können endlich Hobby-Piraten auf der Xbox One als auch auf dem PC im Rare-Titel Sea of Thieves in See stechen. Passend zum Release des Titels kündigte Rare unlängst einen Day-One-Patch an, allerdings auf eine andere Art als die Meisten von euch nun vermuten würden. So stammt die grundlegende Idee von einem User aus dem Reddit-Forum. Hier schlug er vor, dass das Wortspiel von ‚eye-patch‘ (engl. Augenklappe) nicht einfach so verblassen sollte.

Gesagt, getan. Ein Item namens Day-One-Patch befindet sich mit Release des Spiels ab sofort im Store von Sea of Thieves. Dabei handelt es sich um eine Augenklappe mit der Zahl 1 vorne drauf. Die Beschreibung des Items lautet übrigens: „Eine Flaschenpost von Jefabell wurde angespült. Hersteller von Augenklappen haben sie gelesen und ‚Aye“ gesagt.“.