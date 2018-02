Sea of Thieves – Kommt eine offene Beta-Phase?

Zuletzt konnten im Januar nur ausgewählte Spieler an der Beta zum Piraten-Abenteuer Sea of Thieves teilnehmen. Dies könnte sich jedoch bald ändern, zumindest wenn man eiigen Dataminern glauben schenken darf. So haben diese sich den Codes eines Updates näher angesehen und Hinweise auf eine mögliche offene Beta-Phase gefunden. Demnach sei von einer neuen Fraktion namens The Order of Souls die Rede. Außerdem wird eine legendären Taverne erwähnt, die gefunden werden kann. Zudem ließ das Wort „PirateGenerator“, welches im Code zu finden war, auf mögliche Individualisierungsoptionen für eure Piraten schließen.

Rare oder Microsoft äußerte sich bislang noch nicht zu einer möglichen neuen Beta-Phase. Wir halten euch bezüglich Neuigkeiten natürlich auf dem Laufenden .