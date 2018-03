Ab sofort können wir mit Sea of Thieves in See stechen und unsere eigenen Piratenabenteuer mit unserer Crew bestreiten. Überall auf der Welt wird die Veröffentlichung von Sea of Thieves eine ganze Woche lang gefeiert – etwa mit The Quest for the Golden Bananas oder dem The Voyage Livestream.

Nun wünschen wir euch noch viel Spaß mit dem folgenden Video.

Launch-Trailer: