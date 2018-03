Sea of Thieves – Diese Probleme hat das Spiel zum Launch

Sea of Thieves ist nun offiziell seit knapp zwei Tagen auf dem Markt und kann jetzt schon eine erstaunliche Zahl an Spielern verzeichnen. So haben sich in den ersten zwei Tagen nach Verkaufsstart gut eine Millionen Spieler im Piraten-Abenteuer angemeldet.

Leider scheinen die Server dem Ansturm nicht gewachsen zus ein und so gibt es immer wieder Probleme. Dazu zählen unter anderem, dass sich Spieler gar nicht erst einloggen können. Hier empfiehlt Entwickler Rare derzeit sich am besten direkt Crews anzuschließen, statt neue zu eröffnen. Dies würde den Prozess beschleunigen und die Server nicht allzu stark fordern. Weiterhin sollen Sea of Thieves-Spieler, vor allem auf der Xbox One, sich vorerst nicht wundern, wenn Erfolge und Erfahrungspunkte erst später registriert werden. Auch einige Probleme mit der Performance sollen zu den Fehler beim Start hinzukommen. Rare selbst verspricht derzeit einen Patch, welcher nächste Woche veröffentlicht werden soll und einige Probleme behebt.