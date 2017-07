Saturn Weekend Deals mit tollen Angeboten

Die Saturn Weekend Deals bringen tolle Angebote mit sich. Diese gelten aber nur noch bis Montag früh um 9 Uhr. Ihr müsst also schnell sein. So gibt es dort Battlefield 1 (PC,PS4,Xbox One) für 19,99 € und Metal Gear Solid 5 – Definitive Edition (PS4) für 14,99 €. Außerdem gibt es noch die 12 monatige PS Plus Mitgliedschaft für günstige 34,99 € statt 49,98 €. Also jetzt noch schnell zuschlagen

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag