Saturn – Weekend Deals mit einigen Angeboten

Bei den Saturn Weekend Deals könnt ihr noch bis Montag früh um 9 Uhr ein paar interessante Schnäppchen ergattern. Auch für Videospiele-Fans ist was dabei. Neben Xbox One S Bundles auch Controller und Fallout 4 für die PS4 und Gears of War 4 für die Xbox One.

Xbox One S 1 TB Halo Wars Bundle 249 €

Xbox One S 1 TB Mittelerde Bundle 249 €

Xbox One S 500 GB AC Chronicles Bundle 199 €

Gears of War 4 ( Xbox One ) 23 €

Xbox One Wireless Controller olivgrün / schwarz 37 €

Fallout 4 ( PS4 ) 17 €

Xenoblade Chronicles 2 Collectors Edition (Switch) 66 €

New Nintendo 2DS XL 125 €

