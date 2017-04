Saturn Weekend Deals – Jetzt günstige Games sichern

Bei Saturn sind die Weekend Deals an den Start gegangen. Bis Dienstag morgen um 9 Uhr könnt ihr dabei wieder einige tolle Schnäppchen ergattern. Dabei dürft ihr euch über Battlefield 1, Need for Speed, Dragon Quest Builders, World of Final Fantasy und Assassin´s Creed Syndicate und Unity günstiger freuen. Einfach auf den unteren Link klicken.





Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag