Saturn – Weekend Deals gehen an den Start

Bei Saturn gehen wieder die Weekend Deals an den Start. Diesmal dürfen sich besonders Playstation 4 Fans über Angebote freuen. Bis Montag um 9 Uhr könnt ihr dabei eine Playstation 4 1 TB Slim Version plus The Last Guardian für 249 € statt 349 € ergattern. Oder einen PS4 Wireless Controller plus Controller-Charger für 69 € statt 84,99. Den PS4 Revolution Pro Controller plus PES 2016 für 79 € oder die PS4 Kamera plus Starblood Arena für 49,99 €

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag