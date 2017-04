Saturn – Rainbow Six Siege Gold Edition für 29,99 €

Ihr wolltet euch schon immer mal Rainbow Six Siege in der Gold Edition zulegen. Dann solltet ihr eure Chance jetzt nutzen und beim Saturn Late Night Shopping vorbeischauen. Dort gibt es das Game aktuell für 29,99 €. Allerdings nur bis morgen früh um 9 Uhr. Ihr solltet also schnell sein. Die Gold-Edition enthält neben dem Hauptspiel auch noch den Season-Pass. Dabei gilt der Preis für die PS4 sowie für die Xbox One Version.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag