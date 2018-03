Saturn – Playstation Aktion bringt ein paar Schnäppchen

Saturn bietet aktuell eine Playstation Aktion an. Dabei sind einige Games stark reduziert. Die Aktion gilt noch bis zum 21. März.

*Partnerlink

That´s You – 9,99 €

Wissen ist Macht – 9,99 €

Hidden Agenda – 9,99 €

SingStar Celebration – 9,99 €

Gran Turismo Sport Day One Edition – 29,99 €

Gran Turismo Sport Special Edition – 39,99 €

Gran Turismo Sport Collectors Edition – 84,99 €

Fifa 18 – 39,99 €

Need for Speed Payback – 39,99 €

Star Wars Battlefront 2 – 34,99 €

Horizon Zero Dawn – 49,99 €

Uncharted The Lost Legacy – 19,99 €

Uncharted 4 – 29,99 €

Knack 2 – 19,99 €

WipeOut Omega Collection – 19,99 €

Everybodys Golf – 19,99 €

No Man´s Sky – 29,99 €

The Last Guardian – 19,99 €

The Last of Us – Remastered -29,99 €

Ratchet & Clank – 19,99 €

Nioh – 29,99 €

RIGS (VR) – 29,99 €

Battlezone (VR) – 39,99 €

VR Worlds (VR) – 19,99 €

Starblood Arena (VR) – 19,99 €

Farpoint (VR) – 29,99 €

Gravity Rush 2 – 19,99 €