Saturn – Die Only Online Offers bringen PS4 Games Schnäppchen mit

Saturn haut die Only Online Offers raus und bringt bis Montag um 9 Uhr ein paar interessante PS4 Games Schnäppchen mit. Besonders Playstation VR Fans kommen dabei auf ihre Kosten. So könnt ihr Driveclub VR für 10 Euro und Starblood Arena für 30 Euro abgreifen. Aber auch die anderen Angebote sind interessant. No Man´s Sky gibt es für 15 € und Until Dawn: Rush of Blood für 10 Euro.

