Saturn Black Week 2016 – Mega Xbox One Angebote

Auch Saturn macht beim Angebote-Wahn mit und präsentiert seine eigene Saturn Black Week 2016. Dort gibt es gerade mehrere Xbox One Editionen (darunter auch die Xbox One S mit FIFA 17) mit satten 75 Euro Direktabzug. Wollt ihr euch zb. die Xbox One S mit 1 TB Speicher und FIFA 17 holen zahlt ihr statt 349 nur 274 Euro. Die 75 Euro werden euch direkt an der Kasse abgezogen. Aber nur solange der Vorrat reicht.

Folgende Xbox Versionen sind im Angebot:

Xbox One S 500 GB Bundle mit FIFA 17 statt 299 € nur 224 €

Xbox One S 1 TB Bundle mit FIFA 17 statt 349 € nur 274 €

Xbox One 500 GB statt 279 € nur 204 €

Xbox 360 500 GB Bundle mit Forza Horizon 2 statt 179 € nur 104 €

Xbox One 1 TB statt 299 € nur 224 €

Xbox One 1 TB Bundle mit Gears of War 4 statt 319 € nur 244 €

Xbox One 1 TB Bundle mit Rainbow Six Siege und Vegas 1 und 2 statt 349 € nur 274 €

Xbox One 1 TB Bundle mit Quantum Break statt 349 € nur 274 €

Xbox One 500 GB Bundle Quantum Break statt 239 € nur 164 €

Xbox One 1 TB Bundle Tomb Raider / Rise of the Tomb Raider plus DLC statt 299 € nur 224 €